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المبعوث الأممي يدعو نائب عقيلة صالح إلى ضرورة “إنجاز الميزانية”

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي الطاهر النويري ” ، بمقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس ، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” يان كوبيش “.

تناول اللقاء مناقشة نتائج مخرجات الحوار السياسي ودور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتفعيل كافة المسارات بالتوازي و إحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي ، لضمان نجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم.

كما تناول الجانبان أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية ، كما تم أيضا التطرق إلى مشروع قانون الميزانية المقدم للمجلس من قبل الحكومة و ضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون.

و أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على استعداد وترحيب مجلس النواب بالتعاطي الايجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية متى توفرت الظروف .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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