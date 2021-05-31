وزير الحكم المحلي ورئيس الرقابة الإدارية يبحثان تفعيل الإيرادات المحلية بالبلديات

التقى وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، اليوم الاثنين ، سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تم خلال اللقاء مناقشة آليات تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وفقاً لما نص عليه قانون نظام الإدارة المحلية ، وأيضاً ملف الايرادات المحلية والخطوات التي تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها خلال هذه المرحلة ، فيما أكد رئيس هيئة الرقابة الادارية خلال اللقاء على ضرورة سرعة تفعيل الإيرادات المحلية حتى تتمكن البلديات من تحصيل مواردها المحلية وتعيد توظيفها بما يخدم المصالح المحلية.

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى ملف النظافة العامة وما يعانيه هذا الملف من تعثر سواء على مستوى الخدمة المقدمة أو على مستوى إدارته بشكل عام ، حيث تم التأكيد على أنه يجب أن يكون للبلديات دور أساسي في عمليات الإشراف والمتابعة والتحقق من مستوى تقديم الخدمة بما يمنع حدوث حالات فساد في هذا الملف.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الادارية بأنه داعم وبقوة للتحول نحو اللامركزية وأن تفعيل البلديات بالشكل السليم يعتبر من أهم ركائز نجاح الحكومة وسيسهم في إيفائها بتعهداتها للمواطنين.