ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

31 May, 2021

قال وزير التخطيط فاخر بوفرنة، إن إدارة الحسابات القومية بالوزارة تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% في حال اعتمدت الميزانية وتم تنفيذها، وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.8% للعام الحالي.

و أوضح الوزير ،خلال شرح مفصل حول ميزانية التنمية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي وتأثيرها على إنتاجية القطاع الخاص، وذلك خلال حضوره وعدد من مديري الشركات والمصارف ورجال الأعمال بمدينة بنغازي وسفير دولة ألمانيا لدى ليبيا حلقة نقاش بدعوة من مركز السلام للدراسات ودعم الاستقرار.