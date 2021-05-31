ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 May, 2021

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور ،اليوم الاثنين ،أجتماع موسع مع رؤوساء المؤسسات الحقوقية الحكومية منها و غير الحكومية ، المعنية بشؤون حقوق الإنسان والحريات والطفولة والهجرة غير الشرعية.

وقد تناول الإجتماع عديد من قضايا حقوق الإنسان والطفل ، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية الأحداث و السجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والاعراف والمواثيق الدولية ، بالإضافة إلى أهمية متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات الدولية المعنية بهذا الملفات للوقوف على ماورد بها ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات والقوانين الوطنية النافذة حيالها

وكما بحث الإجتماع تعزيز آليات التعاون من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان والطفل والحريات العامة في عموم البلاد ، وكذلك تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية مع السلطة القضائية في قضايا حقوق الإنسان والحريات ، والعمل علي تنسيق آليات معالجة ملف جبر الضرر للمواطنين المتضررين كافة، والبحث في آلية رد المظالم، وممتلكات المهجرين وضمانات العودة الآمنة لهم .

وفي ختام الإجتماع، أكد الوفد الحقوقي على الدعم الكامل لمكتب النائب العام في جهوده لبسط سيادة القانون والعدالة ، وكذلك تأكيد الدعم لسيادية و ولاية القضاء الوطني .

وحضر الاجتماع كل من عمر الحجازي، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ، أحمد حمزة ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،محمود الشريف ، رئيس اللجنة العليا للطفولة برئاسة مجلس الوزراء ،جمال المبروك ، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية ،إبراهيم عمار، عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا .