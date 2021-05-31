مصر والسودان يختتمان “حماة النيل” بالتأكيد على حفظ أمنهما القومي

اختتمت، الاثنين، بمنطقة ام سيالة شمال غرب ام درمان فعاليات التمرين السوداني المصري المشترك (حماة النيل)، حيث قدمت القوات المشتركة تمثيلا حيا لمعركة مفترضة لتامين الحدود وتدمير قدرات العدو باستخدام عناصر من القوات البرية متمثلة في القوات المحمولة جوا والقوات الخاصة والمهندسين والاشارة ومن الاشقاء الصاعقة والمظلات بالإضافة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي من الجيشين.

وأشار رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين، لتنامي وتطور التعاون التدريبي الذي يخدم البلدين، نافيا ان يكون للتمرين اي رسائل موجهة للأخرين طالما البلدين ينعمان بالسلام والاستقرار.

من جانبه شكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق اركان حرب محمد فريد حجازي، الجانب السوداني علي حسن التنظيم مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين مبديا تطلعهم لاستمرار التمرين في نسخ قادمة.

يذكر ان التمرين السوداني المصري المشترك حماة النيل بدا منذ السادس والعشرين من هذا الشهر واختتم اليوم كتجربة وصفها الخبراء بالنجاح وتحقيق الاهداف التي اعلن عنها سابقا وكان الجيشان قد نفذا عدة تمارين مشتركة في فترات سابقة خلال تمرين نسور النيل الجوي ( 1 ) و ( 2 ) بمروي وتمرين سيف العرب ( 3 ) بالإسكندرية.

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