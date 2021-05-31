المنقوش: إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا والجزائر قريبا

أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، عن إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا والجزائر قريبا، والتي تعمل على دراسة مختلف الملفات في المجال الأمني والتجاري والصحي.

وقبل توجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مرفوقا بوفد وزاري مهم، إلى روما اليوم الإثنين، قادما من الجزائر، عقدت المنقوش مؤتمرا صحفيا مع نظيرها الجزائري صبري بوقادوم.

وأكدت المنقوش الاتفاق مع الجزائر على انعقاد اللجنة العليا المشتركة في المستقبل على المستوى الوزاري، والتي سيتم من خلالها دراسة ملفات متعلقة بالهجرة غير الشرعية، وسبل التعاون لتامين الحدود وتفعيل الاتفاقيات الأمنية في المجال من أجل تقوية أواصر التعاون الأمني.

وألحت الوزيرة الليبية على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والاهتمام بالبعد التنموي في علاقات البلدين، ومعالجة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري فعال.

كما رحبت بموافقة الجزائر على فتح معبر «الدبداب – غدامس» الحدودي الذي يعد من المعابر الحيوية بين البلدين، إلى جانب وعود أخرى بفتح معبر آخر قريبا لتسهيل سبل التعاون بين البلدين.

وفي المقابل ثمنت المنقوش دور الجزائر الثابت وعملها للحفاظ على السيادة الليبية ووحدتها الترابية وصيانة استقلالها، وتضامنها «اللامحدود» من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

وكان الدبيبة ختم زيارة إلى الجزائر أمس الأحد، وتم خلالها الاتفاق على استعجال فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين البلدين في أقرب وقت ممكن، فيما يرتقب أن يلتقي رئيس حكومة الوحدة نظيره الإيطالي ماريو دراغي الاثنين في روما والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً في باريس.

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