رئيس وزراء إيطاليا: نقف إلى جانب ليبيا وندعم تحولها السياسي المعقد

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في روما، إن إيطاليا تقف إلى جانب ليبيا وتدعمها في هذا التحول الديمقراطي والسياسي المعقد، وقد تطرقنا اليوم إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وهناك فرص كثيرة في هذا المجال.

وأكد دراغي، أن إيطاليا ملتزمة ببناء مستشفيات في ليبيا والتعاون في مكافحة جائحة كورونا وإرسال أطقم طبية، واستقبال عشرات الأطفال المصابين بالسرطان، وسنولي ملف الهجرة غير القانونية أولوية، ونعمل لضمان احترام الحقوق الإنسان.

وتابع قائلًا: “ناقشنا السيطرة على الحدود الليبية عموما، والحدود الجنوبية خصوصا، ومكافحة الاتجار بالبشر، وسبل مساعدة اللاجئين عبر الممرات الإنسانية، ووسائل تنمية المجتمعات الريفية، إيطاليا تعتزم الاستمرار في تمويل عمليات الإعادة الطوعية والإجلاء الإنساني للمهاجرين من ليبيا”.

وأردف قائلا: “ستواصل إيطاليا القيام بدورها فيما يتعلق بالتدريب في ليبيا، و العمل الأوروبي بشأن المهاجرين سيكون أيضًا وسيلة لدعم إعادة إعمار ليبيا، و سندعم إعادة الإعمار عبر إنجاز مشروع الطريق الساحلي إمساعد – رأس جدير، ومشاريع أخرى للبنية التحتية”.