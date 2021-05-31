رئيس الرقابة الإدارية: داعمون بقوة للتحول نحو اللا مركزية

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي أنه «داعم وبقوة للتحول نحو اللامركزية»، مشيرا إلى أن «تفعيل البلديات بالشكل السليم يعتبر من أهم ركائز نجاح الحكومة، وسيسهم في إيفائها بتعهداتها للمواطنين».

وخلال لقاء مع وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، اليوم الإثنين، أكد الشنطي ضرورة «سرعة تفعيل الإيرادات المحلية حتى تتمكن البلديات من تحصيل مواردها المحلية وتعيد توظيفها بما يخدم المصالح المحلية»، حسب بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي.

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وتطرق الجانبان إلى آليات تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وفقا لما نص عليه قانون نظام الإدارة المحلية، وناقش التومي والشنطي ملف الإيرادات المحلية والخطوات التي تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها خلال هذه المرحلة، كذلك ما يعانيه ملف النظافة العامة من تعثر سواء على مستوى الخدمة المقدمة أو على مستوى إدارته بشكل عام.

وأكد الاجتماع أنه يجب أن «يكون للبلديات دور أساسي في عمليات الإشراف والمتابعة والتحقق من مستوى تقديم الخدمة بما يمنع حدوث حالات فساد في هذا الملف».



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