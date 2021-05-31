الدبيبه: نتطلع للتنسيق مع إيطاليا بشأن التحديات الأمنية المشتركة

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه عن التطلع لإيجاد آليات تنسيق موحدة مع إيطاليا بشأن التحديات الأمنية المشتركة وتوسيع دائرة المشاركة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تواجه البلدين مع كل الدول الأوروبية وكذلك دول المصدر والعبور.

وأكد الدبيبه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي على أن مسألة الهجرة لا تعالج في البحر المتوسط فقط أو توحد ليبيا فقط بل يجب معالجتها من دول المصدر فهي قضية إنسانية عالمية لا يمكن أن تكون مسؤولية ليبيى فقط

وأضاف أنه في مثل هذه الأوقات من العام الماضي مرت إيطاليا بأوقات عصيبة نتيجة وباء كورونا مردفا أن الأوضاع اليوم تتحسن ما يؤكد أنه بتكاتف الجهود فإنه لا شئ مستحيل معربا عن تطلعه للاستفادة من كل هذه الخبرات الطبية المتبادلة وتفعيل مذكرات التعاون في المجال الصحي.

وأعرب الدبيبه عن ترحيبه بفتح آفاق التعاون الاستثماري وتعظيم حجم التبادل التجاري خارج نطاق المحروقات في مجال الطاقة المتجددة مبينا أن عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين يتطلب التسريع في فتح أجواء الطيران الأوروبي من وإلى ليبيا.

وأعرب الدبيبه عن حرص ليبيا على استئناف العمل ضمن اللجان المشتركة لمتابعة بنود معاهدة الشراكة والتعاون المبرمة مع إيطاليا عام 2008 لما لها من دور مهم في تعزيز مفهوم الشراكة وتحقيق التنمية والاستقرار المتوسطي وعموم المنطقة.

وأشار إلى الاتفاق مع الجانب الإيطالي على التفكير في توقيع اتفاقية نقل للمحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية مبينا أن وزيرة العدل الليبية ستزور إيطاليا لبحث هذا الأمر الاسبوع القادم.