وكيل الوزارة لتنفيذ الميزانية يزور مصلحة أملاك الدولة

قام وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إبراهيم عكرة، بزيارة مصلحة أملاك الدولة، للوقوف على الصعوبات التي تعيق عملها.

والتقى عكرة خلال جولته برئيس مجلس إدارة المصلحة، وناقش معه سير العمل، إلى جانب بحث سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه المصلحة.

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