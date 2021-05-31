لجنة الخارجية بمجلس النواب تبحث آخر المستجدات العملية السياسية مع السفير الألماني لدى ليبيا

بنغازي 31 مايو 2021 (وال)- عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، اجتماعًا مع سعادة سفير ألمانيا لدي ليبيا ” اوليفر أوفتشا ”، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية، وسُبل دعمها لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

هذا وأبدى النائب خلال اللقاء الذي حضره عضو اللجنة السيد الصالحين عبد النبي، ملاحظاته حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والشروط الواجب توافرها من أجل نجاحها، والتي من أبرزها الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية، والتحقق من مزاعم وجود تزوير بالأرقام الوطنية، بالإضافة استقرار الأوضاع الأمنية، وتأمين الانتخابات بواسطة قوات نظامية، والحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تهيئة المناخ للمصالحة الوطنية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية، كما تم التطرق إلى الملف الأمني، والتأكيد على ضرورة دعم لجنة 5 + 5، وحل كافة المليشيات والتشكيلات غير النظامية، إلى جانب إخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وقدمت لجنة الخارجية بمجلس النواب؛ شكرها للحكومة الألمانية وسعادة السفير على المجهودات التي تُبذل لدعم للشعب الليبي في المجالات الإنسانية والتنموية، وخاصة برامج الوكالة الألمانية للتعاون لتطوير ودعم البلديات. (وال) ر ع/ ر ت

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