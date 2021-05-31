لافروف : روسيا لن نسمح بتكرار ما اسماه بمآسي الناتو في ليبيا والعراق وسنناقش كل شيء مع أمريكا

موسكو 31 مايو 2021 م (وال)- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده لن تسمح بعد الآن بتكرار ما اسماه بالمآسي التي سببها حلف الناتو؛ بانتهاكه حق الإنسان في الحياة، في بلدان عدة مثل ليبيا والعراق .

وأضاف ” لافروف ” – في مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي – أن الحق في الحياة يجب أن يبقى مُصانًا، مشددًا على رفض موسكو الطرق الفظة وغير القانونية التي انتهجها الناتو في تدخلاته، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى استعداد روسيا لاستئناف الحوار مع الناتو، بناء على أسس واضحة، تُركز على القضايا الأمنية، لا أن يكون حديثًا فارغًا .

وأشار سيرغي لافروف، إلى أن روسيا مستعدة لمناقشة موضوع حقوق الإنسان مع الجانب الأمريكي، فلا توجد موضوعات محظورة .

وفي رده على تصريح الرئيس الأمريكي ” بايدن “؛ بأنه يريد مناقشة “حقوق الإنسان في روسيا” في القمة الثنائية المقبلة : قال (إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فان الرئيس بايدن قال إنه سيثير بالتأكيد موضوع حقوق الإنسان مع رئيسنا، لأنه كما أوضح، فان حقوق الإنسان، هي قيم، نظام الدولة الأمريكي بأكمله، لا يمكنه تجاهل هذه القضايا)، مضيفا: حسنًا، نحن مستعدون للتحدث، وليس لدينا موضوعات ممنوعة، سنناقش كل ما نراه ضرورياً وسنكون مستعدين للإجابة على تلك الأسئلة التي سيطرحها الجانب الأمريكي، وهذا ينطبق أيضاً على حقوق الإنسان.

ونوه لافروف أيضًا إلى أن الجانب الروسي سيكون مستعدًا لمناقشة وطرح كل شيء، بما في ذلك المشكلات الموجودة في الولايات المتحدة، قائلا: (على سبيل المثال، نحن نتابع باهتمام اضطهاد هؤلاء الأشخاص المتهمين بأعمال الشغب في 6 يناير من هذا العام) .

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 يونيو في جنيف. وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي وأوكرانيا وبيلاروسيا في اجتماع مع نظيره الروسي.

وتشهد العلاقات بين الطرفين توتراً في الآونة الأخيرة، بعد زيادة وجود الحلف عسكرياً بالقرب من الحدود مع روسيا، وكذلك التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا .(وال)

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