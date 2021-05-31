تشمل 7 أهداف.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين ليبيا والجزائر بشأن الاقتصاد والتجارة

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إن فعاليات المعرض الجزائري الليبي المشترك، انتهت اليوم الاثنين، على أرض قصر المعارض بالعاصمة الجزائر، بتوقيع مذكرة تفاهم بين مدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد الديب ومدير عام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية للوشي محمد، في إطار دعم المنتجات المحلية ورفع حجم الصادرات.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، حضر مراسم التوقيع وزير التجارة الجزائري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالبلدين.

وأوضحت الوزارة، أن المذكرة تهدف الى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري وفتح أفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك إجراء البحوث والدراسات المشتركة وتبادل الخبرات وتنفيذ حملات الترويج والتسويق بالإضافة الى إقامة معارض ومشاريع مشتركة موجهة نحو الأسواق الواعدة للتعريف بالمنتجات الليبية والجزائرية و تنظيم لقاءات مشتركة لرجال الأعمال وتذليل الصعاب والعقبات التي تواجه المصدرين المحليين وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص في البلدين.