ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

31 May, 2021

أكدت صحيفة “ويست فرنس” أن الرئيس الفرنسي إمانيول ماكرون سيستقبل الثلاثاء في قصر الإليزيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الاجتماع بين ماكرون والدبيبة سيركز بشكل خاص على سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا، إضافة إلى بحث عملية تحقيق الاستقرار ودعم الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم.

وقالت “ويست فرنس” إنه يتوجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تواصل جهودها لضمان الوصول إلى الانتخابات، وأشارت إلى أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة يعد أمرا محوريا في هذه العملية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الأمم المتحدة قدرت في ديسمبر الماضي عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفا منهم روس من مجموعة واغنر الخاصة وتشاديون وسودانيون، وسوريون.

وأكدت الصحيفة أنه بفضل الاتفاق بين تركيا وليبيا ساعدت أنقرة طرابلس عسكريا على صد هجوم طويل ضد العاصمة دبره خليفة حفتر الذي استفاد من دعم روسيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا أيضا.