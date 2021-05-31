وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان

حددت وزارة التربية والتعليم مادتين تدرس ولا يمتحن فيهما الطلاب خلال العام الدراسي 2020-2021.

وأولى المادتين هي «علم الاجتماع»، المقررة على طلاب الصف الأول ثانوي، والتي تدرس في المراقبات التابعة لحكومة الوفاق سابقا، حسب قرار المدير العام للمركز الوطني للامتحانات السيد مسعود، المنشور على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

والمادة الثانية هي «الحاسوب» المقررة على الصف الثامن، والتي تدرس في المدارس التابعة للحكومة الموقتة سابقا.

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