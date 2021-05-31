الراجحي: الدبيبة خالف تعهدات ملتقى جنيف بقيامه بهذا “الأمر المخالف”!

قال عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إنه بحسب التعهدات الموقعة من أعضاء ملتقي استيفاتي لتقاسم السلطة “تونس – جنيف “فإن أعضاء لجنة الـ 75 يمنع عنهم تقلد مناصب تنفيذية في حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر:” اليوم نجد أن عضوة بالحوار مساعدة و مستشارة لوزيرة الخارجية ،يجب على بعثة الأمم المتحدة، استبعاد أي عضو لم يحترم التعهدات.

ونشر الراجحي في تغريدتة صورة من قرار رئيس الحكومة الليبية عبد الهادي الدبيبة الذى قرر فيه إيفاد 7 وزراء في زيارة رسمية لإيطاليا وكذلك عدد من مستشاري الوزراء ومنهم، وافية أحمد سيف النصر وهي كانت عضو بملتقى الحوار السياسي.

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