إيطاليا تؤكد أهمية التحضير للانتخابات في ليبيا

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، خلال لقاء مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية ، نجلاء المنقوش، على هامش منتدى الأعمال الايطالي- الليبي، على “أهمية مسار التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الاول/ديسمبر 2021 والحاجة ذات الصلة إلى تحديد القاعدة الدستورية في الوقت المناسب واعتماد قانون الانتخابات”.

واشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما، إلى أن دي مايو أكد التزام سلطات بلاده “من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا”.

وأضافت وزارة الخارجية أنه “تم التذكير أيضًا بأهمية التنفيذ الملموس لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من إعادة فتح طريق سرت – مصراتة الساحلي وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد”.