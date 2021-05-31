الدبيبة: حكومة الوحدة تعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته تعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بذات القوة والمصداقية للتمهيد لدولة ليبيا المستقبل وفق تعبيره.

وأضاف الدبيبة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أنهم اتفقوا على دفع التعاون الثنائي واستئناف العمل ضمن اللجان المشتركة لمتابعة بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة سنة 2008 لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية والاستقرار المتوسطي.

وقال الدبيبة إنهم اتفقوا أيضا على توقيع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى تكليف وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” لبحث تفاصيل هذه الاتفاقية ومتابعة القضايا المتعلقة بالمسجونين الليبيين، وأشار إلى أنها ستزور إيطاليا الأسبوع القادم لمناقشة هذا الملف.

ورحب الدبيبة بفتح آفاق التعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري في مجال الطاقات المتجددة والثروة البحرية والصناعية وإعادة الإعمار، وقال إن الشركات الإيطالية ستكون أحد أهم الشركات نظرا لخبرتها في العمل في ليبيا وإن حكومة الوحدة الوطنية ستعالج أية عوائق في هذا الشأن.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن انتعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين يتطلب التسريع في فتح أجواء الطيران الأوروبي من ليبيا وإليها نظرا لأهمية هذا المرفق في التخفيف عن المرضى والمسافرين والطلبة وغيرهم، وقال إنهم يتطلعون إلى الاستفادة من الخبرات الطبية الإيطالية وتفعيل مذكرات التعاون في المجال الصحي.

وأفاد الدبيبة بأن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع أيضا إلى إيجاد آليات تنسيق موحدة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتوسيع دائرة المشاركة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية مع كل البلدان الأوروبية ودول المصدر والعبور، وأكد أن معالجة المسألة لا تتم في المتوسط فقط أو على سواحل ليبيا.

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