أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، ضبط قنطارين من مخدر الحشيش في أجدابيا.

وأوضحت أن عملية الضبط تمت «بعد ورود معلومات وجود تشكيل عصابي يقوم بتهرب المواد المخدرة وبكميات كبيرة من المنطقة الغربية الى المنطقة الشرقية»، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت الوزارة إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة من قبل فرع الإدارة أجدابيا، وبعدها تم ضبط شاحنة بالطريق الساحلي من مدينة البريقة إلى مدينة أجدابيا وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية تقدر بقنطارين من مخدر الحشيش مخبأة داخلها؛ فيما اتخذت الإجراءات القانونية، وإحالة القضية إلى النيابة.

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