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مليشيات اللهب تهاجم ما يعرف بجهاز الدعم والاستقرار بالأسلحة الثقيلة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

Hفادت مصادر لقناة ليبيا الحدث أن مليشيات مسلحة يقودها المدعو عثمان اللهب في مدينة صرمان، قامت بالهجوم على ما يسمى بجهاز الدعم والاستقرار بالأسلحة الثقيلة والقذائف، ما سفر عن وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات

وأفات المصادر نفسها أن مليشيات اللهب ومايعرف بعصابة الكابوات، قامت بالاستيلاء على منازل بعض المواطنين بالمدينة وسرقة محتوياتها ونهبها منذ ساعات الصباح الأولى.

يذكر أن المليشياوي عثمان اللهب، تم تعيينه برتبة ضابط من قبل المسمى محمد الحداد، الذي كلفه في السابق بحماية القوات التركية الموجودة داخل قاعدة الوطية الجوية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • هكذا هو الصح تفاعل مؤسسي الدوله المدينه صعاليك تسرق وصعاليك تسترد منها المسروق ولو تهدمت مباني او قتل بشر عادي تفاعل ثوار فبراير مع الاحداث المحيطه زمان كانوا طبالة عصر الجماهير تغني وتقول يا شعبنا علم شعوب العالم ونفس الطباله كانت تغني وتقول الفائد علمنا ما نخاف وأصلا نحن ما نخاف معناها القائد لم يعلمنا شئ اذا نحن من قبله ما نخاف

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