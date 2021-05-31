مليشيات اللهب تهاجم ما يعرف بجهاز الدعم والاستقرار بالأسلحة الثقيلة

Hفادت مصادر لقناة ليبيا الحدث أن مليشيات مسلحة يقودها المدعو عثمان اللهب في مدينة صرمان، قامت بالهجوم على ما يسمى بجهاز الدعم والاستقرار بالأسلحة الثقيلة والقذائف، ما سفر عن وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات

وأفات المصادر نفسها أن مليشيات اللهب ومايعرف بعصابة الكابوات، قامت بالاستيلاء على منازل بعض المواطنين بالمدينة وسرقة محتوياتها ونهبها منذ ساعات الصباح الأولى.

يذكر أن المليشياوي عثمان اللهب، تم تعيينه برتبة ضابط من قبل المسمى محمد الحداد، الذي كلفه في السابق بحماية القوات التركية الموجودة داخل قاعدة الوطية الجوية.

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