روسيا: لن نسمح بتكرار المآسي التي حدثت في ليبيا والعراق

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو لن تسمح بعد الآن بتكرار المآسي التي حدثت في ليبيا والعراق ودول أخرى، عندما انتهك حلف الناتو حق الإنسان في الحياة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرتغالي: “آمل حقًا أن يتذكر زملاؤنا الغربيون أن هذا (الحق في الحياة) هو أهم شيء لأي شخص، أينما كان، وأينما يعيش” بحسب سبوتنيك.

ونوه إلى أن “موسكو لن تسمح بعد الآن بتكرار تلك المآسي التي حدثت في العراق وليبيا ويوغوسلافيا سابقا، عندما قام الناتو بالدوس على هذا الحق بأكثر الطرق فظًا والغير قانونية”.

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستكون مستعدة لاستئناف الحوار مع الناتو، لكن لا ينبغي أن يكون الحديث فارغاً.

وقال لافروف: ” سنكون مستعدين، بالطبع، لاستئناف الحوار. لكن لا ينبغي أن يكون حديثاً فارغاً، وليس من أجل أعضاء الناتو للتعبير عن كل تلك البيانات أحادية الجانب تماماً في اجتماعات مجلس روسيا والناتو في كل مرة، وهو ما يفعلونه علناً ويتهموننا بكل الخطايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، لكن نريد من مجلس الناتو وروسيا أن يركز على القضايا الأمنية“.