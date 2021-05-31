لجنة الخارجية تبحث مع السفير الألماني مستجدات العملية السياسية

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، وعضو اللجنة الصالحين عبد النبي اليوم، بالسفير الألماني أوليفر أوفتشا، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وأكدت اللجنة الخارجية أن نجاح الانتخابات القادمة يحتاج إلى الاتفاق على قاعدة دستورية، واستقرار الأوضاع الأمنية، إلى جانب تأمين الانتخابات بواسطة قوات نظامية، والتحقق من مزاعم وجود تزوير بالأرقام الوطنية.

هذا وأشار المجتمعون إلى أن الأزمة في البلاد أمنية وليست سياسية، مؤكدين ضرورة دعم لجنة 5+5، وحل المليشيات والتشكيلات غير النظامية كافة، بالإضافة إلى إخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.

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