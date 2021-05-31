الدبيبة يرحب بفتح آفاق التعاون مع إيطاليا ودراغي يؤكد مساندة ليبيا في المرحلة الراهنة

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بفتح آفاق التعاون في كافة المجالات مع إيطاليا خارج نطاق الطاقة، فيما أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي من جانبه دعم بلاده ومساندتها لليبيا في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك في البيان الصحفي المشترك للدبيبة ودراغي الذي نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» عقب مباحثات رئيسي وزراء البلدين بقصر «كيجي» في روما اليوم الاثنين.

وعبر الدبيبة في البيان الصحفي المشترك عن سعادته بعودة العلاقات بين البلدين بهذه الزيارات الدبلوماسية والوزارية المتبادلة خلال الفترة القصيرة، معتبرا أن ذلك «يعكس العلاقات الاستراتيجية على كافة الأصعدة، مستندةً على إرادة سياسية للارتقاء بها إلى آفاق أوسع».

وأكد الدبيبة أن الزيارات المتبادلة للمسؤولين «تجسد الإرادة القوية للتعاون المشترك بين البلدين وإيجاد آليات تنسيق موحدة إزاء التحديات الأمنية المشتركة وتوسيع دائرة المشاركة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع كل الدول الأوروبية وكذلك دول المصدر والعبور».

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كما عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن شكر إيطاليا والاتحاد الأوروبي على مجهوداتهم لدعم ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومساندة التعاون الصحي، مرحبا بفتح آفاق التعاون الاستثماري والتبادل التجاري خارج نطاق المحروقات في مجال الطاقة المتجددة والثروة البحرية والصناعية وإعادة الإعمار.

ليبيا ينتظرها عمل كبير في مجال إعادة الإعمار

وقال الدبيبة «إن ليبيا ينتظرها عمل كبير في مجال إعادة الإعمار والتنمية وهي ترحب بجميع الشركات من الدول الصديقة والشقيقة للمساهمة في هذا الأمر وبالتأكيد الشركات الإيطالية ستكون أحد أهم هذه الشركات لخبرتها في العمل في ليبيا، وسنعمل على معالجة أي عوائق في هذا الشأن».

وأضاف أن عودة إنعاش الحركة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا «يتطلب التسريع في فتح أجواء الطيران الأوروبي من وإلى ليبيا لأهميته في رفع معاناة المرضى والحالات الطبية الطارئة وكذلك تخفيف أعباء السفر وتكاليفه على الطلبة الدارسين بالجامعات الإيطالية والأوروبية عامة».

كما أكد الدبيبة حرص حكومة الوحدة الوطنية على الدفع بالتعاون الثنائي واستئناف العمل ضمن اللجان المشتركة «لمتابعة تنفيذ بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة عام 2008 لما لهذه الاتفاقية من دور محوري ورائد في تعزيز مفهوم الشراكة وتحقيق التنمية والاستقرار المتوسطي وعموم المنطقة».

وأعرب الدبيبة عن استعداد حكومة الوحدة الوطنية «لتوقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية»، مشيرا إلى تكليف وزيرة العدل المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن لبحث تفاصيلها ومتابعة القضايا المتعلقة بالمسجونين الليبيين في إيطاليا.

إيطاليا تتمسك بإبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية وهيكلة المؤسسات الليبية

من جانبه عبر رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي عن سعادته باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء حكومته، موضحا أن الجانبين تطرقا للعديد من المواضيع المشتركة وأن بلاده «تقف إلى جانب ليبيا في هذه المرحلة المعقدة».

كما أكد دراغي على تمسك إيطاليا بموقفها الداعي إلى «ضرورة ابعاد المرتزقة وكافة القوات الأجنبية، والوصول لهيكلية مؤسساتية على أسس دستورية للوصول لعملية مصالحة وطنية قبل نهاية العام».

وتحد رئيس الوزراء الإيطالي في البيان المشترك عن التعاون الفاعل في المجال الصحي، متعهدا أن «تقدم إيطاليا كل خبراتها لدعم المستشفيات الليبية، وأن تستقبل عشرات الأطفال المرضى بالسرطان».

كما تطرق دراغي للتعاون في مجال الطاقة كون ليبيا شريك أساسي في هذا الحقل، منوها إلى «بداية تعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة كون إيطاليا بها العديد من الشركات المستعدة لتقديم العون»، مضيفا أنه تباحث مع الدبيبة أيضا بشأن الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتنمية المجتمعات المحلية.

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