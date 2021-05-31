ليبيا والجزائر توقعان اتفاقية تعاون لتسهيل التعاون بين الغرف التجارية

وقع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض اتفاقية تعاون مع المدير العام لغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول.

وبين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاتفاقية تساهم في تمكين الغرف التجارية بالبلدين وتسهيل سبل التعاون فيما بينهم وتشجيع رعاية المنتديات والمؤتمرات التجارية والصناعية بين البلدين.

وجاءت مراسم التوقيع ضمن مشاركة الرعيض رفقة وزير الاقتصاد محمد الحويج في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي في دولة الجزائر.

واختتم المنتدى أعماله اليوم الاثنين بعدما ناقش إمكانية إنشاء مشاريع اقتصادية تنموية في ليبيا بالتعاون مع الجزائر في عدة مجالات منها مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والتأكيد على إعادة افتتاح معبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر لسهولة التنقل التجاري بين البلدين، إضافة إلى استئناف الملاحة الجوية والبحرية مما يسهم في إنعاش اقتصاد الدولتين.