بالصور.. تواصل جلسات الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة

تواصلت مساء اليوم الإثنين جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة «المسار القانوني»، الذي أفتتح صباح اليوم الإثنين بطرابلس.

وعرضت في الجلسة المسائية خلاصة عمل مجموعات العمل التي جرى تحديدها في الجلسة الأولى، وتركزت النقاشات حول قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وتفصيل ماورد في القرار من اختصاصات للمفوضية.

وطالب بعض المتحدثين من اساتذة القانون، بوضع الأسس القانونية اللازمة لعمل المفوضية الوطنية للمصالحة بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، واقترح بعض المتحدثين في هذه الجلسة تضمين أي نواقص أو مختنقات تواجه قرار إنشاء المفوضية، في اللائحة التنفيذية الخاصة به، باعتبار أن هناك تشابه طبيعي بين اختصاصات قانوني تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية، مطالبين بإعادة النظر في المادة الرابعة حتى لا يكون هناك أي عائق قانوني في انجاز العمل.

اقرأ أيضا: اللافي يشدد على أهمية المصالحة في انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة

وفي مداخلة عبر تقنية «زووم»، أكدت بير مستشاري فريق الأمم المتحدة الاحتياطي للوساطة وخبيرة في العدالة الانتقالية، برزيليا هاينر : المصالحة يجب ألا تهدف بالضرورة إلى إنهاء الصراع، لكنها من الممكن ان تضع بعض الآليات التي تمنع العنف بحيث تكون شاملة لجميع الفئات»،

وأشارت إلى «تجنب عملية الافلات من العقاب، بأن لا يكون هناك أي نوع من الاعفاءات التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الصراع».

وناقش الجزء الثاني من الجلسة المحور الثالث بشأن اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة ومناقشة اختصاصاتها الفرعية، واقترح المتحدثون أن يكون هيكل المفوضية وفق السياقات المتبعة في الأجسام المشابهة للمصالحة في تجارب بعض الدول التي نجحت في المصالحة الوطنية.وأكد بعض المتحدثين أهمية حسن اختيار قيادة المفوضية من حيث النزاهة والكفاءة.

وتتواص جلسات الملتقى على مدار يومين متتالين من أجل وضع الإطار القانوني للمفوضية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، برعاية المجلس الرئاسي، وإنجاز هذا المشروع الوطني المهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا