صالح الزروق يستقبل وفودا من مكونات برقة وطرابلس وفزان والطوارق لبحث “لم الشمل”

استقبل العميد صالح الزروق، آمر مجموعة الكفرة الأمنية الأسبق، وعدد من أعيان ومشايخ قبيلة ازوية، في منزله بمعية، في بنغازي، عدد من مكونات وأعيان فزان والطوارق وطرابلس وبرقة.

وقد استقبل صالح الزروق، وفدا يضم عبدالمجيد سيف نصر وبعض مكونات فزان من أعيان أولاد سليمان و الطوارق وبعض مكونات برقه وطرابلس ، في زيارة أخوية لتعميق اواصر المحبة و الترابط بين القبائل الليبية الأصيلة، و التشاور بين أبناء الوطن في شؤون الوطن و العمل على تحقيق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في الموعد المقرر له و التأكيد على الثوابت أن الوطن واحد بترابه و قبائله ولا للمساس بالنسيج الاجتماعي الليبي .

من جهته قال مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا في إيجاز صحفي ، مازلت الزيارات مستمرة من الرئيس المكلف بمجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا برئاسة الشيخ محمد أحمد موسى ونوابه، وكان من بينها لقاء اليوم بمنزل العميد صالح الزروق الزوي، بمدينة بنغازي وبحضور الدكتور أمراجع غيث الزوي وكيل وزارة المالية تم منها مناقشة مشروع ليبيا الجديدة و ” لم الشمل” في إطار المصالحة الشاملة.