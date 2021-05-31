الحكم المحلي تبحث مع مسؤولين أوروبيين مشروع التعافي والاستقرار في ليبيا

بحثت وزارة الحكم المحلي مع مسؤولين أوروبيين وأمميين مسارات عمل مشروع “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا“.

جاء ذلك خلال اجتماع لمدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي ميساء الرحيبي عقدت اليوم الاثنين اجتماعا بممثلين لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وسفارة إيطاليا والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، بحضور مستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي محمد ابوحلقة وعضو مكتب التعاون الدولي عادل الصيد وصلاح امحمد وممثل ديوان رئاسة الوزراء لحكومه الوحدة الوطنية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي.

وناقش الاجتماع باستفاضة مراحل إنجاز مشروع “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا” الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وبحث المجتمعون مسار عمل البرامج المنضوية تحت هذا المشروع وأهمها برنامج “بلديتي” وسبل تطوير هذه البرامج وإضافة بلديات جديدة إليها لتستفيد منها في الفترة القادمة.