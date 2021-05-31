بنغازي عادت للانتعاش الإقتصادي.. افتتاح أكاديمية الجود المتفوق بالشراكة مع شركة “فليكسم” الفرنسية لتدريب الطيارين بالمدينة

شهدت مدينة بنغازي، افتتاح أكاديمية الجود المتفوق بالشراكة مع شركة “فليكسم” الفرنسية لتدريب الطيارين.

مدير الشركة، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أن الشركة دربت الطيارين في الطيران التشبيهي، مشيراً إلى أن طريقة التدريب تتكون من أربعة مراحل أولها الإلكتروني، من ثم النظري، وبعدها العملي وأخرها مرحلة الطيران التشبيهي.

ونوه مدير الشركة إلى أن شركته دربت عدة شكرات عالمية للطيران ومنها الإتحاد للطيران وإير فرانس والطيران العماني، مؤكداً أن نسبة 75% من التدريب سيكون في مدينة بنغازي.

ويأتي هذا الإفتتاح دلالة على أمن وأمن المدينة، الذي كان سبباً في الإنتعاش الإقتصادي الذي عم أرجاءها بفضل تضحيات القوات المسلحة ودحرها الجماعات الإرهابية التي عاثت فساداً في البلاد.

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