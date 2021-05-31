الداخلية الإيطالية: الحكومة الليبية تواجه مهمة صعبة في كافة المجالات

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامور جيزي” خلال لقائها نظيرها الليبي خالد مازن في إيطاليا أن الحكومة الليبية تواجه مهمة صعبة في كافة المجالات.

وقالت وزيرة الداخلية الايطالية اليوم الاثنين “سبق وأن اتفقنا على تعزيز التعاون بين الدولتين وبأن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة لديها مهمة صعبة في كافة المجالات التي تشمل التنمية والبناء والتقدم، وأن الشركات اليوم مستعدة لتقديم المساعدة إلى ليبيا في هذه المشاريع” مؤكدة رغبة بلادها في تعاون هذه الشركات مع الجانب الليبي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومةالوحدة الوطنية.

وأكد نائب المدير المركزي لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط”الفيردو كونتي” أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز الأمن هو من الأهداف الاستراتيجية للحكومة الايطالية، مشيراً إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست بالتحدي الوحيد الذي يواجه دولا عدة إذ أن هناك عدة قضايا أخرى مثل مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب والتهريب وهي جميعها قضايا تتطلب التعاون الأمني بين الجانبين الليبي والايطالي موضحاً بأن هذا الاجتماع يدل على التوافق بين المؤسسات في كلتا الدولتين .

من جهته أثنى مازن على عروض التعاون من قبل الحكومة الايطالية وكذلك الشركات وأكد تشكيل لجنة فنية لمتابعة ودراسة كل الموضوعات المتعلقة بوزارة الداخلية مع الشركات الإيطالية.