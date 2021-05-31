مينيتي يرى أن فشل حكومة الدبيبة يفتح الباب لتقسيم ليبيا

اعتبر وزير الداخلية الايطالي الأسبق ماركو مينيتي أن مسار الأوضاع في ليبيا يمثل تحديا حاسما لإيطاليا وأوروبا، محذرا من فشل حكومة الدبيبة.

وأكد مينيتي، في مقال نشرته صحيفة (إل فوليو)، أن ليبيا يمكنها أن تلعب جزءا أساسيا في المصالح الأوروبية، مشيرا إلى أن خلاصة القضايا الإفريقية مثل الطاقة والإرهاب والنمو الديمغرافي تبرز مظاهرها بوضوح في ليبيا.

ورأى مينيتي أن حكومة الدبيبة عليها أن تبني نظاما أمنيا ودفاعيا يتجاوز دور المجموعات المسلحة على أن تجد التزاما قاطعا من جانب أوروبا، لافتا إلى أن فشلها سيفتح الباب لتقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ تركية وروسية، وهو ما يمثل نكسة للجميع، بحسب قوله.

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