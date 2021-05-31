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الصحة العالمية تُطلق دورات تدريبية لفرق الرصد في الجنوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت منظمة الصحة العالمية سلسلة تدريبات جديدة، تستهدف فرق الرصد والاستجابة السريعة في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ويستهدف التدريب 60 متدرباً من عدة بلديات في المنطقة الجنوبية وقع تقسيمهم على مجموعتين، وسيتدربون على عدة نقاط مهمة في مجال عملهم كأخذ العينات وتتبع المخالطين والتعامل مع حالات الاشتباه، وإدارة البيانات ومكافحة العدوى.

وتسعى المنظمة من خلال هذه التدريبات إلى تحسين أداء وكفاءة فرق الاستجابة السريعة بعد تلقيهم هذه التدريبات المكثفة، والتي تقوم عليها كوادر طبية مختصة معينة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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