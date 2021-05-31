خلل بالرسائل يربك إعطاء لقاح كورونا في الغريفة

رغم الإقبال المتزايد على تلقي اللقاحات، إل أن هناك عقبات إلكترونية تواجه المسجلين في المنظومة تتعلق بتأخر وصول الرسائل النصية قبيل التوجه إلى مركز التطعيم في الغريفة، حسب الموعد المحدد لهم.

الإرباك الحاصل في وسيلة الإبلاغ، أدركته إدارة المركز بتسجيل المقبلين في كشوفات وإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح بصرف النظر عن وصول الرسائل النصية، الأمر الذي لاقى استحسان المستهدفين بالحملة.

وطالب مدير المركز بمعالجة الخلل التقني لتفادي وقوع الازدحام في المراحل المقبلة للحملة، إضافة إلى ضرورة توفير الوقود اللازم لنقل اللقاحات من محلة بنت بيه التي تبعد عن الغريفة حوالي 65 كم.

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