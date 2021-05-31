تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة لوزارة الداخلية من الشركات الإيطالية

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن, أن الوزارة ستشكل «لجنة فنية لمتابعة ودراسة» العروض المقدمة من الشركات الإيطالية للوزارة، مثنيا على عروض التعاون من قبل الحكومة الإيطالية وكذلك هذه الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع مازن مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامور جيزي، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما، اليوم الاثنين، بحضور نائب المدير المركزي لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط، وعدد من ممثلي بعض الشركات الإيطالية.

وشارك مازن رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم في فعاليات منتدى الأعمال الليبي الإيطالي الذي عقد في روما بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مازن شارك بمقر وزارة الخارجية الإيطالية مع نظيرته لامور جيزي في حوار أداره نائب المدير المركزي لدول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط، الفريدو كونتي.

وأضافت وزارة الداخلية أن كونتي رحب في بداية اللقاء بالوزير خالد مازن، موضحاً أن هذا الاجتماع «يدل على التوافق بين المؤسسات في كلتا الدولتين».

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وأكد كونتي أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز الأمن هناك «هو من الأهداف الاستراتيجية للحكومة الايطالية»، مشيراً إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية «ليست بالتحدي الوحيد الذي يواجه دولا عدة إذ إن هناك عدة قضايا أخرى مثل مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب والتهريب وهي جميعها قضايا تتطلب التعاون الأمني بين الجانبين الليبي والإيطالي».

كما رحبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامور جيزي، من جهتها، بنظيرها الليبي، مثنية على زيارته إلى روما قائلة: «إننا سبق وأن اتفقنا على تعزيز التعاون بين الدولتين وبأن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لديها مهمة صعبة في كافة المجالات التي تشمل التنمية والبناء والتقدم، وأن الشركات اليوم مستعدة لتقديم المساعدة إلى ليبيا في هذه المشاريع»، مؤكدة على رغبة بلادها في تعاون هذه الشركات مع الجانب الليبي.

وأضافت وزارة الداخلية الإيطالية في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن منتدى الأعمال الليبي الإيطالي الذي أقيم في روما تحت عنوان «ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية»، جرى خلاله مناقشة «البنية التحتية الأمنية» في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية والشركات الإيطالية لإعادة إطلاق وتطوير المشاريع والتعاون في مجال النقل والبنى التحتية الأمنية.

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