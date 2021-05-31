ليبيا الان

«يونيسف»: حادث غرق 3 أطفال قبالة سواحل مدينة زوارة «أمر مروع»

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” على حادث غرق 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و3 سنوات قبالة سواحل مدينة زوارة، معبرة عن بالغ حزنا العميق.

وأكدت «يونسيف» في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، أنه “أمر مروع أن يموت أكثر من 632 شخصا، بينهم أطفال وهم يحاولون عبور المتوسط”، داعية إلى اتخاذ “إجراءات فورية على جميع المستويات لحماية سلامة الأطفال وتوفير بدائل أكثر أمانا”.

وتابعت “المنظمة أنه منذ بداية العام، تم اعتراض أكثر من 9659 مهاجرا ولاجئا، من بينهم 483 طفلا وإعادتهم إلى ليبيا، وقالت إنه هناك زيادة بنسبة 91% بين الأطفال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020”.

وأوضحت “اليونيسيف” أن “هذه الزيادة تأتي على الرغم من المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها السفر في أحد أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم”، وفق تعبيرها.

الوسوم

زوارة يونيسف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك