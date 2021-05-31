بوعلوية يتفقد تمركزات الكتائب والوحدات التابعة لمنطقة طبرق العسكرية

أجرى آمر منطقة طبرق العسكرية التابع للقيادة العامة، اللواء ناجي بوعلوية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية على كافة تمركزات الكتائب والوحدات العسكرية بالنقاط الممتدة من مدينة طبرق إلى مدينة الجغبوب وبنطاقها الحدودي شرق البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية لـ«بوابة الوسط» إن جولة بوعلوية تأتي في إطار حرص القيادة العامة على سير العمل بالوحدات العسكرية بجميع مسمياتها وقيامها بواجباتها وتأمين المنطقة الجنوبية الواقعة بنطاق منطقة طبرق العسكرية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن جولة بوعلوية شملت المرور على بوابة موقع بئر الغبي التابعة للكتيبة «401 استطلاع» المتمركزة هناك للوقوف على سير العمل العسكري بنطاق الموقع، حيث أثنى بوعلوية على مجهودات الضباط وضباط صف وجنود الكتيبة لتحليهم بالضبط والربط العسكري ولقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه داخل الموقع مرورا ببوابة الـ150 التابعة لـ«الكتيبة 104».

كما شملت جولة آمر منطقة طبرق العسكرية أيضا معسكر الأشغال العسكرية الذي يعد أحد أهم المعسكرات والمواقع التي تحتاج الى استكمال مراحل البناء والصيانة ليكون من ضمن أهم المواقع التابعة للقوات المسلحة بالمنطقة، بحسب المكتب الإعلامي.

وتفقد بوعلوية كذلك معسكر «الكتيبة 108» التابعة لمنطقة طبرق العسكرية المتمركزة بمنطقة الجغبوب والذي جرى صيانته بالمجهودات الذاتية للكتيبة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن جولة بوعلوية تأتي أيضا «للوقوف على احتياجات ومستلزمات كافة الكتائب والوحدات العسكرية والأفراد وللرفع من معنويات العيون الساهرة المرابطة والمتمركزة بالمواقع لحفظ الأمن ولمحاربة كافة الظواهر السلبية كعصابة التهريب والهجرة وغيرها».

وأثنى آمر منطقة طبرق العسكرية خلال جولته على مجهودات كافة القوات المرابطة التابعة للمنطقة بجميع مسمياتها العسكرية والتي تعمل من أجل حفظ الأمن والاستقرار بنطاق الحدود الإدارية بالمنطقة، حسب المكتب الإعلامي.

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