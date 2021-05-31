“تبادل السجناء والاقتصاد والصحة” تتصدر التعاون الليبي الإيطالي

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن استعداد الحكومة لتوقيع اتفاقية مع إيطاليا لتبادل بعض السجناء، موضحا أنه تم تكليف وزيرة العدل لبحث تفاصيل الاتفاقية ومتابعة القضايا المتعلقة بالمسجونين الليبيين في إيطاليا.

وأكد الدبيبة، في البيان الصحفي المشترك الذي عقده الاثنين بقصر كيجي مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي، حرص حكومته على الدفع بالتعاون الثنائي واستئناف العمل ضمن اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة عام 2008.

ورحّب الدبيبة بفتح آفاق التعاون الاستثماري والتبادل التجاري خارج نطاق المحروقات في مجال الطاقة المتجددة والثروة البحرية والصناعية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن ليبيا ينتظرها عمل كبير في مجال إعادة الإعمار والتنمية وترحب بجميع الشركات من الدول الصديقة والشقيقة للمساهمة في هذا الأمر وبالتأكيد الشركات الإيطالية ستكون أحد أهم هذه الشركات لخبرتها في العمل في ليبيا، وسنعمل على معالجة أي عوائق في هذا الشأن، وفق مكتب الدبيبة الإعلامي.

وأضاف أن عودة إنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين يتطلب التسريع في فتح أجواء الطيران الأوروبي من وإلى ليبيا لأهميته في رفع معاناة المرضى والحالات الطبية الطارئة وكذلك تخفيف أعباء السفر وتكاليفه على الطلبة الدارسين بالجامعات الإيطالية والأوروبية عامة.

من جانبه، أوضح رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، أن الجانبين تطرقا للعديد من المواضيع المشتركة وأن بلاده تقف إلى جانب ليبيا في هذه المرحلة المعقدة، مؤكدا على موقف إيطاليا بضرورة إبعاد المرتزقة وكافة القوات الأجنبية، والوصول لهيكلية مؤسساتية على أسس دستورية للوصول لعملية مصالحة وطنية قبل نهاية العام.

من جانب آخر تحدث عن التعاون الفاعل في المجال الصحي وتعهد بأن تقدم إيطاليا كل خبراتها لدعم المستشفيات الليبية، وأن تستقبل عشرات الأطفال المرضى بالسرطان. كما تطرق دراغي للتعاون في مجال الطاقة كون ليبيا شريك أساسي في هذا الحقل، وتحدث عن بداية تعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة كون إيطاليا بها العديد من الشركات المستعدة لتقديم العون.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية أيضاً أن الجانبان تباحثا بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتنمية المجتمعات المحلية.

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