الدبيبة يزور المنتدى الاقتصادي ليبيا الجديدة بروما

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، المنتدى الاقتصادي بعنوان ليبيا الجديدة المنعقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وكان في استقباله وزير الخارجية لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين الإيطاليين وممثلين عن شركات متخصصة في تهيئة البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطاقة والصحة.

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، المنتدى الاقتصادي بعنوان ليبيا الجديدة المنعقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وكان في استقباله وزير الخارجية لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين الإيطاليين وممثلين عن شركات متخصصة في تهيئة البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطاقة والصحة.

ورافق الدبيبة خلال هذه الزيارة كلا من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، الداخلية، الاقتصاد، النفط والغاز، الصحة، المواصلات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وممثلين عن عدد من القطاعات الخدمية الليبية.

ورحب وزير الخارجية الإيطالي في كلمته برئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، وأكد على عمق العلاقات مع ليبيا وأن حجم التعاون التجاري معها هو الأعلى في المستوى ضمن دول شمال افريقيا والشرق الأوسط، موضحاً أن إيطاليا تريد التخطيط من خلال حكومة الوحدة الوطنية لمستقبل استثماراتها في ليبيا التي يمكن أن تكون بيت القوة الإنتاجية.

من جانبه تحدث الدبيبة في هذا اللقاء عن سعادته بوجوده في إيطاليا الصديقة كأول وجهة أوروبية يزورها والتي تربطها بليبيا علاقات تاريخية متينة، مؤكداً أن حضور الوزراء المرافقين دليل على الجدية لتفعيل كافة المشروعات التي تحتاجها بلادنا وحلحلة المشاكل التي تواجه المتوقف منها.