معلقًا على فعاليات «الملتقى التأسيسي».. «اللافي»: أكدنا على أهمية المصالحة الوطنية بكافة مساراتها 

أكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أنه تم إطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة “المسار القانوني”، بمشاركة عدد من المؤسسات الدولية، والخبراء والأكاديميين الليبيين، في العاصمة طرابلس.

وقال «اللافي»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنهم خلال الملتقى أكدوا “على أهمية المصالحة الوطنية بكافة مساراتها من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان تمهيدًا لإجراء الاستحاق الانتخابي”.

وتابع؛ “هذا الملتقى سيساهم على مدى يومين في وضع الإطار القانوني للمفوضية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة”.

وختم «اللافي» “سوف نقوم باحتضان العديد من الملتقيات خلال شهر يونيو القادم بمسارتها المختلفة، وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية، مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي، وفئات الشباب، والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الدين، والمجالس البلدية”.