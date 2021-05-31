الدبيبة يشكل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية في ليبيا

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ أمس الأحد 30 مايو.

ويترأس اللجنة بحسب المادة الأولى من قرار الدبيبة رقم (116) لسنة 2021، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها كل من: مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، نائبا للرئيس، والأعضاء مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية، ومدير عام مفوضية المجتمع المدني، ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وإيمان أبو القاسم الطالب مقررا للجنة.

وأسندت المادة الثانية من القرار للجنة الفنية مهمة الإشراف على تنظيم برامج وأنشطة الدعم الدولي لاستقرار ليبيا، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والجهات المستفيدة من هذه البرامج من خلال القيام بالمهام التالية:

1. التنسيق مع القطاعات والجهات المستفيدة من برامج الدعم الدولي.

2. حصر أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المنفذة لبرامج الدعم الدولي في ليبيا.

3. تنظيم أنشطة المنظمات الدولية وفق القطاعات والبرامج والأهداف.

4. إعداد تقرير مفصل عن تقييم أداء الأنشطة.

5. إعداد الأوليات المهمة للاستفادة من برامج الدعم الدولي حسب القطاعات والمجالات.

6. الإعداد للمؤتمر الدولي السنوي لدعم الاستقرار والتحول الديمقراطي.

7. إعداد آلية الاستفادة القصوى بما يمكن من المشاركة الفاعلة للحكومة الليبية في برامج الدعم الدولي وآلية متابعتها وتقييمها.

8. إعداد تقارير دورية مفصلة حول أنشطتها.

وتمنح المادة الثالثة من القرار للجنة الفنية حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها، وتطالبها بتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء، فيما حددت المادة الرابعة مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار قابلة للتمديد.

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