فورميكي الإيطالية: استقرار ليبيا لايزال مرتبطا بوجود مرتزقة وميليشيات على الأرض

أكدت مجلة “فورميكي” الإيطالية أنه سيكون على رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعزيز الجانب الإيطالي واستخدامه كمرتكز للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي سيتعين على بلاده مواجهتها في المستقبل القريب.

جاء ذلك في إطار تعليق المجلة الإيطالية على زيارة الدبيبة إلى العاصمة الإيطالية روما، وقالت إن “استقرار ليبيا لايزال مرتبطا بوجود مرتزقة وميليشيات على الأرض، فيما لا تستطيع طرابلس فرض انسحابات وحل على قوى معينة في الوقت الحالي”، بحسب المجلة.

من جانبها، أشارت فيدريكا سيني فاسانوتي، من معهد بروكينغز في واشنطن والخبيرة في الشأن الليبي، إلى العلاقة الخاصة بين روما وطرابلس منذ عهد القذافي، مستشهدة بمعاهدة الصداقة والشراكة لعام 2008 في ظل حكومة سيلفيو برلسكوني، كما كانت العلاقات جيدة خلال فترة رئيس الوزراء السابق بتينو كراكسي.

واعتبرت “فاسانوتي”، في تصريحات لـ”فورميكي”، أنه لا يوجد أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر المقبلة حتى اللحظة، مشيرة إلى وجود مشكلة حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ينبغي أن تكون مباشرة أم لا، مضيفة أنه توجد نخبة متجذرة لا تريد التخلي عن التصويت المباشر.

كما لفتت إلى أزمة الأمن، باعتبار أنها ركيزة أساسية لا تهم الفاعلين الخارجيين فقط، مشيرة إلى الميليشيات الداخلية أيضاً، وتساءلت: “من يضمن لنا إجراء الانتخابات بأمان؟ من سيرأس اللجان الانتخابية؟ من سيحمي السكان؟ لا توجد قوة أمنية حقيقية”، بحسب قولها.

من جهته، قال كريم ميزران، مدير مبادرة شمال أفريقيا في المجلس الأطلسي بواشنطن، إن “دور الدبيبة يتمثل في تنظيم الانتخابات التي دعت إليها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر والقيام بإدارة الإدارة العادية”.

واتفق “ميزران” مع “فاسونيتي” في أن “الانتخابات تعد الخطوة الحاسمة”، مضيفا أن “العديد من السياسيين مثل فتحي باشاغا أو أحمد معيتيق ظلوا خارج الحكومة الحالية لأنهم ينظمون أنفسهم من أجل السباق الانتخابي”.

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