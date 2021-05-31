مشاكرة: المقاربة الجزائرية بالنسبة للملف الليبي سديدة نظريا بما أنها ترجح الحل السياسي

قالت الباحثة السياسية الجزائرية أسماء مشاكرة إن، الجزائر تمر بأوضاع داخلية حرجة على كل الأصعدة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

مشاكرة، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضافت: أنه عوض تحقيق مكاسب دبلوماسية لتلميع صورتها خارجيا، ستربح الجزائر مصداقية داخليا وعلى الساحة الدولية إذا ما فتحت سبل تهدئة وأبدت استعدادها لانتقال ديمقراطي حقيقي، أو على الأقل حددت معالمه.

وتابعت بقولها: “للأسف لا قرارات السلطة التنفيذية ولا المؤشرات الموضوعية للحياة السياسية توحي بذلك، هناك تناقض بين الأقوال والأفعال”.

ومضت بقولها: “فبينما يوصف الحراك بالمبارك ويدستر، هناك قمع وقبضة أمنية عنيفة، وحرب قضائية ضد المتظاهرين السلميين وضد الموظفين النزهاء الذين وقفوا في وجه العهدة الخامسة”.

ورأت أن المقاربة الجزائرية بالنسبة للملف الليبي سديدة نظريا بما أنها ترجح الحل السياسي.

وبشأن الاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية ، أوضحت أن أشباح الماضي لا زالت موجودة وتغليب الأمن على العدل لم يكن مجدي لتضميد الجراح.

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