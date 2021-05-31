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حرس السواحل الليبية ينقذ 101 مهاجر من الجنسيات الأفريقية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، اليوم الإثنين، من إنقاذ 101 مهاجر من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطىء الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وبحسب بيان صادر عن رئاسة أركان القوات البحرية، فإن ذلك يأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وفور تلقيه نداء استغاثة، تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى “عين المكان” حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين، وفقا للبيان.

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101 مهاجر إنقاذ الجنسيات الأفريقية حرس السواحل الليبية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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