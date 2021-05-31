حرس السواحل الليبية ينقذ 101 مهاجر من الجنسيات الأفريقية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، اليوم الإثنين، من إنقاذ 101 مهاجر من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطىء الأوروبية على متن زورق مطاطي .
وبحسب بيان صادر عن رئاسة أركان القوات البحرية، فإن ذلك يأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وفور تلقيه نداء استغاثة، تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى “عين المكان” حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين، وفقا للبيان.
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