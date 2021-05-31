انقاذ 101 مهاجر وإعادتهم إلى طرابلس

انقذت قوات حرس السواحل الليبية، اليوم الاثنين، 101 مهاجر غير شرعي «من الجنسيات الأفريقية» في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وقال الناطق باسم القوات البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» إن عملية الانقاذ جرت في منطقة المسؤولية الليبية في البحر المتوسط في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية سواحل البلاد وتقديم خدمات البحث والانقاذ.

وأوضح المصدر أن عملية الانقاذ نقذها الزورق «الزاوية» بعد انتقاله إلى عين المكان فور وصول نداء استغاثة بشأن هؤلاء المهاجرين، مؤكدا أن عناصر جهاز خفر السواحل قاموا بمهامهم على أكمل وجه.

كما أكد الناطق باسم القوات البحرية إنزال المهاجرين في نقطة قاعدة طرابلس البحرية بعد إعادتهم فور اتمام عملية الانقاذ ونقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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