السايح: مفوضية الإنتخابات لم تتلقى دعم مالي مباشر من دول أجنبية بحسب ما يروّج له ضعاف النفوس

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن المفوضية تأخذ على عاتقها تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، ولا شأن لها بالصراعات السياسية في البلاد، وذلك مع بدء العد التنازلي نحو انتخابات الرئاسة والبرلمان في 24 ديسمبر المقبل.

السايح، وفي حوار صحفي، قال: “إن عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي سيعلن عنها في الأول من شهر يوليو المقبل، متوقعا إضافة نصف مليون ناخب إلى نحو 2 مليون آخرين متواجدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين التي تحتفظ بها المفوضية منذ انتخابات 2013”.

وعند سؤاله عن ما هي استعدادات المفوضية للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل؟، أجاب السايح: “الاستعدادات جارية على قدم وساق، بدأنا في توزيع المواد والمعدات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية على مكاتب الإدارات الانتخابية، ووضعت الخطط التدريبية في جميع مجالات ومراحل العملية الانتخابية، المرحلة الأولى: وهي عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي وسيعلن عنها في الأول من شهر يوليو القادم، وخطة التوعية ذات العلاقة بهذه العملية دخلت مرحلة التنفيذ وتتمثل في إنتاج البطاقات الانتخابية في مراحل متقدمة، تم إنتاج قرابة نصف مليون بطاقة إلي غاية هذا التاريخ”.

وتابع: “الرأي العام والشارع الليبي ينتظر بفارغ الصبر موعد هذه الانتخابات، هنالك دعم منقطع النظير للانتخابات من جميع فئات وشرائح المجتمع الليبي بمن فيهم من هم حاليا في السلطة”.

وأضاف: “طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعض الاستشارات الفنية ذات العلاقة بانتخابات 24 ديسمبر، وهذه الاستشارات قيد الانتهاء من صياغتها بما بتوافق مع البيئة السياسية والاجتماعية الحاضنة للعملية الانتخابية، وبما يتناسق ويتلاءم مع المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وكما طلبت العديد من القوى السياسية والاجتماعية المدنية بعض الاستشارات والاستفسارات الفنية والقانونية لما سوف تقوم به المفوضية من عمليات فنية تهدف إلى إرساء قواعد نظم انتخابية تقبل من جميع المنخرطين في العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ونازحين وغيرها من الأطراف التي ترغب في المشاركة في العملية الانتخابية”.

واستكمل: “الخطة التوعوية أساس تحفيز المواطنين للانخراط في ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وحقهم في التصويت، ونعمل جاهدين على دفع وتشجيع جميع فئات المجتمع من رجال ونساء وشباب وذوي الإعاقة للممارسة حقهم في المشاركة السياسية. كما نتواصل مع العديد من التيارات المدنية بمختلف انتماءاتها لتحفيز مناصريها للمشاركة في هذه العملية التي تعد من العمليات غير المسبوقة في تاريخ ليبيا السياسي، ونتوقع إضافة نصف مليون آخر لقاعدة بيانات الناخبين التي تحتفظ بها المفوضية منذ انتخابات 2013، وأعتقد أنه لدى المواطن الليبي ثقة كبيرة في أداءنا، ونسعى للحفاظ على هذه الثقة بكل ما اوتينا من جهود وإمكانيات، كما أن سمعة المفوضية لا يختلف عليها إلا من له أغراض تتنافى مع مستقبل هذا الوطن”.

وتابع: “لا توجد علاقة بين الطرفين، ولكن في مداخلتين جمعتنا مع أعضاء ملتقى الحوار، وضحنا فيها بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اقرارهم للقاعدة الدستورية، مضيفاً: “هناك دعم متواصل لم ينقطع من المجتمع الدولي، وهذا الدعم يأخذ شكل المساعدات الفنية التي تأتي في شكل تواصلنا مع خبراء ومستشارين في كافة مراحل العملية الانتخابية، ولا يوجد دعم مالي أو نقدي بأي شكل من الأشكال، وغير صحيح ما يروج له ضعاف النفوس من أن المفوضية تتلقى دعم مالي مباشر من دول اجنبية، فالمفوضية هيئة سيادية لا تقبل التدخل الخارجي بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف، فالانتخابات الليبية هي انتخابات لجميع الليبيين الذين اختاروا أن يقرروا مصير ومستقبل وطنهم بعيدا عن التدخل الأجنبي”.

واستكمل: “المفوضية تعمل حاليا على تغطية تكاليف التجهيز والتحضير من خلال ماخصص لها من حكومة الوفاق والذي يقدر بـ 50 مليون دينار، ولاشك في ان هذا المبلغ يحتاج إلى إضافة سوف تقدر قيمتها بمجرد معرفة تفاصيل العمليات الانتخابية”، مشيراً إلى أن المفوضية تأخذ على عاتقها تتفيذ انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، ولا شأن لها بالصراعات السياسية، وقد اخذت مبداء الحياد منهجا لها، وعهدا لا تنحاز عنه، إلا أنها تستمع للشعب ومطالبته، فهي هيئة مهمتها تلبية مطالب شعبها، وليس سياسيها، ونجدد عهدنا لكافة ابناء الشعب الليبي بأننا لن نخون ثقتهم فينا مهما كلفنا ذلك من ثمن”.

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