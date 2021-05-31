الهيئة الليبية للإغاثة تعقد لقاء تقابلي مع مشرفي مخيمات تاورغاء ببلديتي أجدابيا وبنغازي

بنغازي 31 مايو 2021 (وال)- عقد مدير إدارة العمليات بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية مروان الحاسي اليوم الإثنين، اجتماعًا تقابليًا ضم مُشرفي مخيمات تاورغاء بمناطق الحليس وقاريونس والمدينة الرياضية ومخيم أجدابيا.

هذا وتناول الاجتماع الذي جاء بناء على التكليف الصادر للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية؛ من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسانية بحكومة الوحدة الوطنية، استعراض الطلبات والمشاكل والعراقيل التي تواجه أهالي تاورغاء في عودة طوعية إلى مدينتهم، وأهمها مشكلة المنازل المهدمة، ومعالجة مشكلة النفايات، ومخلفات البناء، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وتوفير المتطلبات والخدمات الصحية، والبنية التحتية، بالإضافة إلى التعويضات التي أقرتها الحكومة والعمل على التأكيد على توفير الأمن لتوفير عودة آمنة، ومعالجة مشكلة أبناء تاورغاء سكان مدينة مصراتة قبل عام 2011.

وأكد مدير إدارة العمليات مروان الحاسي، أن فرق التقييم التابعة للهيئة؛ زارت مدينة تاورغاء، واتضح أن المستشفى القروي نسبة الإنجاز به 90 %، وأن العيادة المجمعة تاورغاء تعمل وبعض المؤسسات التعليمية، وكذلك المجلس البلدي تاورغاء انتهت صيانته ومجهز، وكذلك مركز شرطه تاورغاء. (وال) هــــ أ/ ر ت

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