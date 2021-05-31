رؤساء شركات أجنبية يتفقدون المجمع والثانوية الصناعية في بني وليد

تفقد وفد من رؤساء عدة شركات أجنبية متخصصة في مجال الصناعة والتدريب، أمس الاثنين، رفقة مسؤولين من وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المجمع الصناعي والثانوية الصناعية في بني وليد.

وقال مصدر مسؤول لـ«بوابة الوسط» إن الوفد أجرى جولة بالمجمع الصناعي والثانوية الصناعية استمع خلالها إلى شرح شامل حول الأوضاع الحالية للمجمع والأعمال الجاري تنفيذها والمشاريع المتعاقد عليها مستقبلا للتطوير.

وأضاف المصدر أن الوفد ناقش مع المسؤولين على المجمع آلية وكيفية توقيع بروتوكول من أجل تطوير الورش التي يضمها المجمع الصناعي ببني وليد وإمكانية توقيع عقود شراكة بين المجمع وتلك الشركات من أجل فتح خطوط إنتاج لعدد من الصناعات.

ويعد المجمع الصناعي في بني وليد من أكبر المجمعات الصناعية في المنطقة الوسطى ويقوم بتصنيع قطع غيار آلات المصانع، والأثاث المدرسي مثل المقاعد وغيرها.

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