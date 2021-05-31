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أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح اليوم الإثنين تسيير الشحنة الثانية من قافلة الوقود إلى مستودع سبها النفطي و المحملة بمليون ومائتان و واحد و عشرون ألف لتر من وقود البنزين.

وأضاف بوجناح أن الشحنة الثانية تنقل أيضًا ثلاثمائة و أربعة عشر ألف لتر من وقود الديزل ومائة وعشرة طن من الغاز المسال.

وكانت قد وصلت أولى شاحنات نقل الوقود يوم الخميس الماضي ضمن القافلة التي انطلقت من مستودع مصراتة النفطي إلى المحطات الواقعة قبل مستودع سبها النفطي ما بين المنطقتين الشاطئ و أوباري و وصول باقي الشحنة إلى مستودع سبها النفطي.

وقال بوجناح بعد وصول إمدادات الوقود لمستودعات الجنوب سنشهد عودة الحياة الطبيعية لفزان بعد حرمانها لسنوات من وصوله بشكل منتظم.

وأضاف بوجناح أن وصول الوقود إلى مستودعات الجنوب يخفف من معاناة المواطنين خلال أيام لافتًا إلى أنه أصبح بإمكان مواطني الجنوب الحصول على الوقود بسعره الرسمي، بعد وصول قافلة الوقود لمستودعات سبها.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه خلال أيام سيلاحظ مواطني فزان توفر الوقود في جميع المحطات، وعليهم منع تهريبه وكشف المهربين.

وأشار بوجناح إلى أن وصول إمدادات الوقود لمستودعات الجنوب، هو أولى نتائج وحدة مكونات فزان ضد المهربين وعصابات الاستغلال.

واكد أن تأمين وصول إمدادات الوقود بشكل طبيعي لفزان، يتطلب استمرار وحدة مكوناتها من أجل إعلاء مصالح أهلنا على المصالح الضيقة.