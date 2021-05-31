خارجية النواب تبحث مع أوفتشا مستجدات العملية السياسية في ليبيا وسبل دعمها

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بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الإثنين سفير ألمانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتشا آخر مستجدات العملية السياسية وسبل دعمها لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأبدت لجنة الخارجية خلال الاجتماع بمشاركة عضو اللجنة الصالحين عبدالنبي ملاحظاتها حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والشروط الواجب توافرها من أجل نجاحها.

وشددت اللجنة على ضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية والتحقق من مزاعم وجود تزوير بالأرقام الوطنية، بالإضافة استقرار الأوضاع الأمنية وتأمين الانتخابات بواسطة قوات نظامية.

وأكدت اللجنة خلال اللقاء مع السفير الألماني على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة تهيئة المناخ للمصالحة الوطنية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأوضحت أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية، كما تطرقت إلى الملف الأمني حيث أكدوا على ضرورة دعم لجنة 5+5، وحل كافة المليشيات والتشكيلات غير النظامية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.