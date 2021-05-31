نائب يكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل اجتماع صالح مع لجنتي المناصب السيادية

أخبارليبيا24- خاص

كشف عضو بمجلس النواب اليوم الإثنين تفاصيل اجتماع لجنتي المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة.

وقال البرلماني لـ”أخبارليبيا24″ إن صالح عقد اجتماعًا مع لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة منفردة، لبحث إمكانية الإسراع في فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية.

وأضاف البرلماني أن رئيس مجلس النواب ناقش مع اللجنة سبل إنجاز هذا الاستحقاق في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب الهادي الصغير التحق بالاجتماع.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم إنهاء ملفين وإحالتهما إلى مجلس النواب ومن ثم تتم إحالته باقي المناصب الأخرى، حتى لا يكون هناك أي عرقلة.

وأفاد البرلماني أن العرقلة حاصلة على منصب ديوان المحاسبة، حيث يصر مجلس الدولة على أن يكون منصب ديوان المحاسبة لمجلس الدولة، وهذا المنصب من حصة إقليم فزان.

وأفاد أنه تم تناول عرض على أن يتم استبدال منصب ديوان المحاسبة مقابل اثنين من المناصب السيادية المخصصة للمنطقة الغربية، وأن يتم الرد حول هذا العرض حتى يوم الجمعة القادم.