مليار و304 مليون دولار وأكثر من 6 مليون يورو إجمالي إيرادات النفط والغاز خلال أبريل

بلغ صافي إيرادات المبيعات النفط نحو مليار و304 مليون دولار و6 مليون و221 ألف يورو خلال شهر أبريل الماضي، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الاثنين.

وقالت المؤسسة في بيان إن صافي إيرادات شهر أبريل للعام 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات «وصل إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى مليار و247 ألف دولار من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 53 مليون و973 ألف دولار».

وأضافت المؤسسة أن إيراد البتروكيماويات حقق مليونين و616 ألف دولار و6 مليون و221 ألف يورو، ما يعني أن إجمالي الإيراد من المبيعات النفطية قد وصلت إلى مليار و304 ألف دولار و6 مليون و221 ألف يورو.

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وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله إن المؤسسة «تعول على تشغيل مصنع البولي ايثيلين في القادم من الأسابيع»، متوقعا أن «يضيف قيمة فعلية حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال مساهمة في توفير المادة الخام لصناعات التحويلية التي يتم استيرادها من الخارج حاليا ويساهم في زيادة الإيرادات من مبيعات البولي ايثيلين والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية».

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها أن «شحنات النفط الخام المحولة إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء»، مشيرة إلى أن قيمتها خلال شهر أبريل الماضي قدرت بنحو 19 مليون و899 ألف دولار.

وأشارت المؤسسة إلى أنها زودت أيضا شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية بقيمة مليون و277 ألف دولار حملتها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرارها في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك «تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى» اليوم.

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